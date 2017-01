foto Ap/Lapresse

21:01

- Gli eventi in Europa "stanno rallentando la crescita economica americana". Lo afferma il presidente della Fed, Ben Bernanke, sottolineando che la crisi del debito europea ha causato volatilità e un aumento degli spread. La Fed rivede al ribasso le stime di crescita per l'economia americana. Il Pil 2012 dovrebbe salire dell'1,9-2,4%, meno del 2,4-2,9% stimati in aprile. In ribasso anche le previsioni 2013 e 2014.