foto LaPresse

17:49

- Chiusura positiva per Piazza Affari, sostenuta dalla notizia sulla formazione di un nuovo governo in Grecia. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,13% a 13.732 punti mentre l'All Share è salito dell'1,88% a 14.697 punti. Boom per i titoli bancari, alcuni dei quali sospesi diverse volte in asta di volatilità: Intesa (+1,9%), Unicredit (+2,5%), Mediobanca (+6,2%), Monte dei Paschi (+5,8%), Mediolanum (+6,7%).