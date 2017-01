foto Ap/Lapresse

13:15

- "La riforma del lavoro è un elemento importante" per far uscire l'Italia dalla crisi ed "il governo condivide l'analisi della Commissione che si deve agire su diversi fronti" e "continuare a ritmo sostenuto" nelle riforme strutturali, non solo quello di alleggerire le tensioni sugli spread con interventi finanziari. Queste le parole del portavoce del commissario Ue agli Affari economici e monetari, Olli Rehn.