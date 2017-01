foto Ap/Lapresse

09:30

- Avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,12% a 13.461 punti. Deboli e contrastate le altre principali Borse europee al termine del G20 in Messico e in vista della riunione della Fed di stasera. Londra arretra dello 0,1%, a Francoforte il Dax scende dello 0,06%; a Parigi il Cac 40 sale dello 0,1% e Madrid avanza dello 0,2%.