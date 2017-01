Le Borse riprendono quota, giù lo spread

foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 18:42 - Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, dopo il lunedì nero e una mattinata volatile. Il Ftse Mib ha guadagnato il +3,35% a 13.445 punti mentre l'All Share il 3,12% a 14.426 punti. Tra i big di Piazza Affari, exploit per Telecom Italia (+7,9%) e balzo di A2a (+5.8%) e di Enel Green Poweer (+5,6%), che ha avviato l'attività di quattro nuovi impianti fotovoltaici in Grecia. Brillano Generali (+5,6%) e Intesa Sanpaolo (+4,8%) tra i finanziari. - Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, dopo il lunedì nero e una mattinata volatile. Il Ftse Mib ha guadagnato il +3,35% a 13.445 punti mentre l'All Share il 3,12% a 14.426 punti. Tra i big di Piazza Affari, exploit per Telecom Italia (+7,9%) e balzo di A2a (+5.8%) e di Enel Green Poweer (+5,6%), che ha avviato l'attività di quattro nuovi impianti fotovoltaici in Grecia. Brillano Generali (+5,6%) e Intesa Sanpaolo (+4,8%) tra i finanziari.

Bene lo spread: Btp/Bund sotto i 440 punti

E con la Borsa, va bene anche lo spread tra Btp e Bund, che chiude in deciso. Nelle ultime battute il differenziale di rendimento tra Italia e Germania ha ripiegato fino a raggiungere un minimo di 437 punti base per poi terminare a 438 centesimi, in calo di ben 28 punti base rispetto a ieri. Torna sotto il 6%, al 5,91%, il rendimento sulla scadenza decennale. Scende anche il differenziale tra titoli spagnoli e tedeschi, con un rapporto di rendimento che si attesta a 550 punti base, in calo di 24 rispetto a ieri.



Madrid e Milano, il giorno del riscatto

Hanno dunque vissuto un'ottima giornata soprattutto Milano e Madrid, ma anche le altre piazze finanziarie del Vecchio Continente hanno chiuso bene, ignorando i dati sul mercato immobiliare Usa e sull'asta spagnola (che ha colmato l'offerta ma ha visto i tassi ulteriormente salire). Con un super-euro, capace di tornare ai massimi da quasi un mese riagganciando l'area 1,27 dollari, le Borse europee hanno progressivamente allungato sulle attese di un intervento sia della Fed che della Bank of England per immettere nuova liquidità nel sistema finanziario.



Milano è stata la migliore con un rialzo del 3,35%, Madrid si è fermata a +2,5%. Tra i quaranta big di Piazza Affari, exploit per Telecom Italia (+7,9%) grazie alle speranze del mercato su un'accelerazione delle trattative per lo scorporo della rete con Metroweb e Cdp. Nell'energia, balzo di A2a (+5.8%) e di Enel Green Poweer (+5,6%) che ha avviato l'attività di quattro nuovi impianti fotovoltaici in Grecia. Brillano Generali (+5,6%) e Intesa Sanpaolo (+4,8%) tra i finanziari. Euro a 1,2689 dollari (1,2571 ieri). Petrolio in crescita a 84,2 dollari per il Wti (83,27 ieri).