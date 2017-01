Juncker: "Niente modifiche negli aiuti ad Atene"

foto Ap/Lapresse

- Secondo il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, "non si possono apportare modifiche sostanziali al programma di aiuti alla Grecia" e non ci possono essere "nuove negoziazioni". In una intervista alla radio austriaca Orf, Juncker ha confermato che è invece possibile dilazionare il programma di austerità che Atene si è impegnata in sede internazionale a portare a termine.