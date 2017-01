foto Ap/Lapresse

- Apertura di seduta positiva per la Borsa valori, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,29%, a 13.047 punti. All Share a +0,30%. Avvio in rialzo anche per le altre Borse europee. A Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,4%. Il Cac 40 di Parigi sale dello 0,36% e il Dax di Francoforte cresce dello 0,31%. Bene Madrid che segna +0,33%.