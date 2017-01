foto Ap/Lapresse

08:36

- Dopo aver superato la soglia psicologica degli 8.700 punti per la prima volta da un mese, la Borsa di Tokyo ha subito accusato un arretramento a causa delle perduranti preoccupazioni degli investitori giapponesi per la crisi bancaria in Spagna, che hanno vanificato il sollievo per l'esito delle elezioni di domenica in Grecia. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei 225 titoli-guida ha perso 65,15 punti pari allo 0,75%.