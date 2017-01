G20, Obama: "Bene il voto in Grecia"

foto Ap/Lapresse Correlati I mercati bocciano la Grecia

Il risultato delle elezioni greche rappresenta una "prospettiva positiva" per la formazione di un governo che potrà lavorare in maniera costruttiva con i partner internazionale che stanno aiutando Atene ad affrontare la sua crisi del debito. Così il presidente americano, Barack Obama, al G20 in Messico commenta l'esito del voto in Grecia. "Il mondo - ha sottolineato Obama - è molto preoccupato per una crescita economica troppo lenta".

"Penso che le elezioni in Grecia - ha detto Obama - indichino una prospettiva positiva non solo per la formazione di un nuovo governo, ma anche per lavorare costruttivamente con partner internazionali, perché Atene continui sulla strada delle riforme e possa farlo in modo che si offra anche una prospettiva di prosperità per il popolo greco". "E' l'ora - ha aggiunto - di agire per assicurare che tutti facciano ciò che è necessario per stabilizzare il sistema finanziario, assicurare la crescita, recuperare la fiducia dei mercati ed evitare il protezionismo".



Casa Bianca annuncia bilaterale con la Merkel

Prima dell'avvio ufficiale del vertice del G20 di Los Cabos, Barack Obama avrà un colloquio con Angela Merkel. Lo ha annunciato la Casa Bianca, che in precedenza aveva messo in calendario, sempre per oggi prima dell'avvio dei lavori il bilaterale di Obama con il presidente messicano Felipe Calderon e con il presidente russo Vladimir Putin.