foto Afp

16:54

- L'esito del voto in Grecia, dove ha vinto il partito europeista di Nea Dimokratia, rimuove l'immediato rischio di un taglio del rating dell'area euro. Lo ha annunciato l'agenzia Fitch, sottolineando che non metterà per ora sotto osservazione con implicazioni negative i Paesi di Eurozona. "L'Europa - si legge in una nota - si è allontanata dal baratro ma la crisi non è risolta".