foto Ap/Lapresse

15:52

- Apertura negativa per la Borsa di New York: archiviate le elezioni greche, ora pesano le notizie in arrivo dalla Spagna. L'indice Dow Jones lascia lo 0,41% a 12.714,35 punti, lo S&P perde lo 0,42% a 1.337,18 punti e il Nasdaq mostra un calo dello 0,55% a 2.857,09 punti.