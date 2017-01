foto Ansa

10:37

- I dubbi sulla possibilità di creare una coalizione di governo in Grecia frenano gli entusiasmi sui titoli bancari e così Piazza Affari inverte la rotta, con il Ftse Mib in calo dello 0,73% a 13.292 punti. Gira in negativo Mps (-0,05%), mentre riducono il rialzo Intesa Sanpaolo (+1,19%) e Unicredit (+0,16%). Pesante Mediolanum (-2,32%), debole Fiat (-0,82%) con Impregilo (-0,46%). In calo anche Fonsai (-1,94%).