foto Ansa

08:15

- Chiusura con il segno più per la Borsa di Tokyo, che chiude a +1,77%, in scia all'esito delle elezioni in Grecia che hanno visto il successo dei partiti pro-euro: l'indice Nikkei guadagna 151,70 punti, attestandosi a quota 8.721,02. sul fronte cambi, l'euro balza a 1,2722 dollari dopo il voto in Grecia, a un passo da 1,2748.