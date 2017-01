foto LaPresse

07:37

- "Il voto in Grecia ci consente di avere una visione serena sul futuro dell'Europa e dell'euro". Lo ha detto il premier Mario Monti, al suo arrivo al G20 in Messico, sottolineando che il risultato delle urne dimostra come "anche in condizioni difficili il popolo greco abbia capito l'importanza del valore della Ue".