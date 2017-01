Monti soddisfatto per i risultati del voto greco: "Grande segnale per il futuro dell'Europa"

foto Da video Correlati Francia, vincono i socialisti

Vince la Grecia pro-euro

Spread giù 08:42 - "Mi rallegro molto per il risultato del voto greco che è anche un grande segnale per l'Europa". Lo ha detto il premier Mario Monti parlando con i giornalisti al suo arrivo a Los Cabos, in Messico. "Speriamo che venga formato al più presto un governo forte in grado di rispettare gli impegni con l'Ue", ha aggiunto, dicendosi poi ottimista circa il risultato del vertice economico in Messico. - "Mi rallegro molto per il risultato del voto greco che è anche un grande segnale per l'Europa". Lo ha detto il premier Mario Monti parlando con i giornalisti al suo arrivo a Los Cabos, in Messico. "Speriamo che venga formato al più presto un governo forte in grado di rispettare gli impegni con l'Ue", ha aggiunto, dicendosi poi ottimista circa il risultato del vertice economico in Messico.

"Il voto pro-euro della Grecia consente di avere una visione serena sul futuro dell'Europa", ha dichiarato, sottolineando che il risultato delle urne dimostra come "anche in condizioni difficili il popolo greco abbia capito l'importanza del valore della Ue".



"Siamo solo all'inizio del G20, ma credo che le prospettive si stiano avvicinando", ha risposto poi a chi gli chiedeva quale sia la situazione tra le varie posizioni per una risposta alla crisi.



Fitta l'agenda degli incontri del premier nella due giorni messicana che vede riuniti i 20 paesi più grandi del mondo. In mattinata (nel pomeriggio, ore italiane), Monti incontrerà i leader dei Paesi del sudamerica (tra cui Brasile, Argentina, Colombia, Messico) ed è inoltre previsto un pranzo di lavoro tra i leader europei e il presidente Usa Obama.