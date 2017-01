foto Ansa 07:43 - Il presidente americano Barack Obama è arrivato a Los Cabos, in Messico, per partecipare al summit del G20. Prima dell'inizio del vertice il presidente statunitense ha in agenda due incontri bilaterali: il primo con il presidente messicano Calderon e il secondo con il presidente russo Putin. Obama dovrebbe poi incontrare, sempre prima dell'inizio del G20, i leader europei presenti a Los Cabos, tra cui il premier italiano Mario Monti. - Il presidente americano Barack Obama è arrivato a Los Cabos, in Messico, per partecipare al summit del G20. Prima dell'inizio del vertice il presidente statunitense ha in agenda due incontri bilaterali: il primo con il presidente messicano Calderon e il secondo con il presidente russo Putin. Obama dovrebbe poi incontrare, sempre prima dell'inizio del G20, i leader europei presenti a Los Cabos, tra cui il premier italiano Mario Monti.

Uno dei punti in agenda con Putin è la situazione in Siria. oltre a Monti, obama vedrà il presidente Francese Francois Hollande, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico David Cameron.



All'incontro, che servirà a fare il punto sulla crisi dell'eurozona, anche alla luce dell'esito delle elezioni in Grecia, prenderanno parte anche il presidente della Ue, Hermann Van Rompuy, e quello della commissione europea Josè Manuel Barroso