- Per il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, se la Grecia abbandonerà l'euro, il Paese "sprofonderà nel caos" e subirà "una debacle finanziaria" come quella affrontata nel 2001 dall'Argentina "quando non c'erano soldi nemmeno per pagare i dipendenti pubblici". "Noi vogliamo che Atene resti con noi", ha anche assicurato Barroso in un'intervista pubblicata dal settimanale Veja.