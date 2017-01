foto Ap/Lapresse

20:14

- "No, nessuna preoccupazione, noi siamo molto tranquilli". Così il sottosegretario Antonio Catricalà, parlando di eventuali preoccupazioni del governo italiano per le banche italiane. Negli Usa intanto, in vista del voto in Grecia di domani, c'è massima allerta per gli istituti di credito, per il timore di un aumento delle chance di un'uscita dall'area euro con ripercussioni sul sistema finanziario, fin dall'apertura delle Piazze asiatiche.