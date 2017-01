foto Afp

19:34

- In vista del G20 di Los Cabos i rappresentanti dei Paesi europei hanno manifestato "ampia convergenza" di vedute. I leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, riferisce l'Eliseo, si son trovati d'accordo in teleconferenza sulle "priorità da conferire alla crescita e all'occupazione, alle regole per il settore finanziario e al finanziamento dello sviluppo".