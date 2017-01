G20, Fmi: "L'Italia non più sorvegliata speciale"

foto Afp Correlati Crisi, Draghi: ora tocca a politica 19:31 - Il nostro Paese "non sarà di nuovo sorvegliato speciale" come avvenne al vertice di Cannes nel 2011, ma il rischio è che "diventi la prossima vittima del contagio". E' quanto trapela dagli esperti del Fondo monetario internazionale, secondo i quali l'Italia è uno dei temi nell'agenda del summit G20 di Los Cabos, in Messico, il 18 e 19 giugno. Secondo il Fmi non sarà necessaria, questa volta, la "sorveglianza rafforzata". - Il nostro Paese "non sarà di nuovo sorvegliato speciale" come avvenne al vertice di Cannes nel 2011, ma il rischio è che "diventi la prossima vittima del contagio". E' quanto trapela dagli esperti del Fondo monetario internazionale, secondo i quali l'Italia è uno dei temi nell'agenda del summit G20 di Los Cabos, in Messico, il 18 e 19 giugno. Secondo il Fmi non sarà necessaria, questa volta, la "sorveglianza rafforzata".

Tutti i leader del G20, affermano le fonti del Fmi, riconoscono che l'Italia ha fatto "grandi sforzi e passi concreti per uscire dalla crisi". La credibilità del governo Monti appare "superiore di quella del suo predecessore" e quindi sarebbe controproducente minarla proprio nel momento in cui sta svolgendo "un ruolo importante" a livello europeo e internazionale.



Attualmente c'è una maggiore consapevolezza che la soluzione della crisi dipende dalle decisioni prese a livello europeo. E, in questa ottica, "l'attenzione data da Monti alla politica internazionale ed europea è pienamente giustificata".



Usa: "Ue agisca unita"

L'Europa deve "agire insieme. Nessuno può risolvere i problemi da solo". E' l'appello all'unità che arriva dalla Casa Bianca alla vigilia del vertice. Gli Stati Uniti ribadiscono l'auspicio che un giorno si arrivi a un'unione politica dell'Europa.



Leader Ue: "Priorità è crescita e occupazione"

"Ampia convergenza" di vedute tra gli europei in vista del G20 di Los Cabos: i leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, riferisce l'Eliseo, si son trovati d'accordo in teleconferenza sulle "priorità da conferire alla crescita e all'occupazione, alle regole per il settore finanziario e al finanziamento dello sviluppo".