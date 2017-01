foto LaPresse

- In Germania si "confida" sulle "riforme" italiane. Lo ha detto il presidente Joachim Gauck, oggi al Quirinale, sottolineando che Berlino vede Roma come "un caso molto diverso rispetto altri Paesi Ue". "Il governo tedesco vuole promuovere la crescita, ma associandola a politiche di stabilità - ha poi ribadito in maniera categorica -. Serve il rispetto dei Trattati e delle regole basilari come quella che nessun Paese può pagare il debito degli altri".