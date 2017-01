foto LaPresse

- Ancora in forte rialzo la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale del 2,2% a 13.372,45 punti e il Ftse All-Share che mostra un incremento del 2,16% a 14.340,12 punti. Bene i bancari, con Mps (+2,88%), Intesa Sanpaolo (+2,74%) e Unicredit (+2,07%). Brilla Fiat (+4,33%). Tra gli industriali svetta Finmeccanica, che avanza del 5,99%. Bene anche Eni (+2,56%) dopo il nuovo accordo per lo sviluppo di gas non convenzionale in Ucraina.