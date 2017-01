foto Ap/Lapresse

09:17

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,65%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,54%. E' stabile in apertura il differenziale tra Btp e Bund, pari a 460,71 punti base, in lieve flessione rispetto a ieri di 464,62 punti base. Il rendimento è pari al 6 per cento.