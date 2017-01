foto Getty

22:55

- Le indiscrezioni di un'azione coordinata delle banche centrali dopo il voto in Grecia hanno fatto accelerare Wall Street che ha chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dell'1,24% a 12.651,30 punti, il Nasdaq in progresso dello 0,63% a 2.836,33 punti e lo S&P 500 con un guadagno dell'1,08% a 1.329,08 punti. Dopo la chiusura di Wall Street l'euro è scambiato a 1,2619 dollari.