foto Afp

21:42

- Le banche centrali sarebbero pronte ad agire per calmare eventuali tensioni dopo il voto in Grecia. Lo riporta la Reuters, sottolineando che gli istituti dei Paesi membri potrebbero muoversi con un'azione coordinata dopo il voto in Grecia, se sarà necessario. In particolare opererebbero con un'iniezione di liquidità già domenica.