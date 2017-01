foto LaPresse

21:01

- Il momento resta difficile per il permanere del rischio contagio in Eurolandia; ma l'Italia è sulla strada giusta per uscire dalla crisi, anche se ci vorrà ancora del tempo perché i frutti delle riforme non sono immediati e comunque molto dipenderà dalle decisioni dell'Europa. E' quanto espresso dal premier Mario Monti ad un convegno del "Club Ambrosetti" a porte, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti.