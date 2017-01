Bankitalia: "Debito pubblico alle stelle"

Il debito pubblico italiano risulta in aumento, rispetto alla fine del 2011, di 50,709 miliardi di euro.



E' da ricordare che il riferimento è per lo stock di debito, mentre il dato utile per Bruxelles non è quello assoluto ma il rapporto tra debito e prodotto interno lordo.



I Btp a tre anni volano al 5,30%

Balzo dei rendimenti nell'asta di Btp a 3 anni. Il Tesoro ha venduto titoli con scadenza marzo 2015 per complessivi tre miliardi, massimo ammontare prefissato, ma i tassi sono saliti al 5,30% dal 3,91% dell'analoga asta di maggio, segnando un massimo da dicembre.

I titoli spagnoli schizzano al 7%

Tocca la soglia critica del 7% il rendimento dei titoli spagnoli a 10 anni sul mercato secondario. Questo livello, secondo gli esperti, è considerato insostenibile nel lungo termine. Intanto la Commissione Ue replica con una nota alla decisione di Moody's di abbassare il rating spagnolo. "La Spagna sta reagendo alla crisi, ma il processo per riguadagnare la fiducia dei mercati - sottolinea la Commissione - richiede tempo".