foto Ap/Lapresse Correlati Crisi, Usa pessimisti su G20

Moody's taglia rating spagnolo

Napolitano: bene incontro Monti-Abc 11:16 - Di fronte alla crisi "la Germania è forte, ma non è senza limiti, la sua forza non è infinita". A dirlo la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando come non solo l'Europa debba farsi carico delle difficoltà, ma anche il G20 "deve prendersi le sue responsabilità". Tutti gli Stati devono "essere pronti" a fare la loro parte. Poi l'appello alla Spagna affinché chieda "gli aiuti europei il prima possibile". - Di fronte alla crisi "la Germania è forte, ma non è senza limiti, la sua forza non è infinita". A dirlo la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando come non solo l'Europa debba farsi carico delle difficoltà, ma anche il G20 "deve prendersi le sue responsabilità". Tutti gli Stati devono "essere pronti" a fare la loro parte. Poi l'appello alla Spagna affinché chieda "gli aiuti europei il prima possibile".

La strada per uscire dalla crisi è difficile e comporta misure pensanti e dolorose, ma non si possono scegliere "soluzioni facili", ha spiegato al Bundestag tedesco in vista del G20.



"Tutti facciano la loro parte"

Tutti gli Stati devono "essere pronti" a fare la loro parte: "Gli Usa per ridurre il loro deficit - ha detto la Merkel ad esempio - la Cina per modificare il suo corso di cambio".



"Madrid chieda gli aiuti Ue"

La cancelliera ha poi sollecitato la Spagna a chiedere gli aiuti europei al più presto. "Più velocemente lo farà meglio è", ha detto al Bundestag.