foto Afp

08:48

- Apertura in forte salita per lo spread fra Bund e Btp che si attesta sopra quota 480: il valore attuale di 484 punti (+11 sulla chiusura di ieri) non solo ha riportato il rendimento dei nostri titoli al 6,28% ma lancia un segnale preoccupante in vista dell'asta odierna di titoli a dieci anni. Sempre difficile l'andamento dei Bonos spagnoli con uno spread a 540 punti e un rendimento del 6,84%.