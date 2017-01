foto LaPresse

08:22

- Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo, in un clima di prudenza e di generale avversione al rischio in vista delle elezioni greche di domenica e delle decisioni della Fed la prossima settimana. Il Nikkei ha segnato un -0,22% a 8.568,89 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,11% attestandosi a 725,66 punti.