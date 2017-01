foto Ansa

17:51

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, che recupera sul finale, dopo essere arrivata a perdere oltre il 2%, ma che comunque rimane la peggiore d'Europa. L'indice Ftse Mib è sceso dello 0,70% a 12.979 punti mentre l'All Share ha lasciato sul terreno lo 0,69% a 13.950 punti. Chiude a 473 punti invece lo spread tra Btp e Bund dopo una giornata in altalena. In lieve rialzo il rendimento sulla scadenza decennale italiana, che vale il 6,16%.