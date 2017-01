foto Ap/Lapresse

16:55

- Non si ferma lo scivolone di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una perdita del 2,02%, l'Ftse All Share un ribasso dell'1,98%. In asta di volatilità diversi titoli bancari: Mps in ribasso teorico del 6,3%, Bpm del 5,6%, Unicredit con una perdita sempre teorica del 5,3% e Intesa SanPaolo (-4,6%). Sul listino principale scattano le sospensioni.