- Secondo il direttore generale dell'agenzia di rating Fitch, Ed Parker, è improbabile che l'Italia abbia bisogno di un salvataggio perché il Paese si trova in una situazione migliore rispetto alla Spagna. In una intervista a Bloomberg Parker ha aggiunto che "l'Italia ha un deficit di bilancio molto basso, come così pure un deficit delle partite correnti e non ha problemi di banche".