11:11

- Le esportazioni delle regioni italiane nel primo trimestre dell'anno hanno segnato in media una crescita del 5,5% rispetto allo stesso trimestre del 2011. Lo rileva l'Istat. Rispetto al trimestre precedente invece la crescita dell'export risulta "significativa" per le regioni meridionali ed insulari (+6,1%) e più contenuta per quelle nord-occidentali (+0,8%). In flessione le esportazioni delle regioni nord-orientali (-3,0%) e del Centro (-1,8%).