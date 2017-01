- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, che recupera sul finale, dopo essere arrivata a perdere oltre il 2%, ma che comunque rimane la peggiore d'Europa. L'indice Ftse Mib è sceso dello 0,70% a 12.979 punti mentre l'All Share ha lasciato sul terreno lo 0,69% a 13.950 punti. Chiude a 473 punti invece lo spread tra Btp e Bund dopo una giornata in altalena. In lieve rialzo il rendimento sulla scadenza decennale italiana, che vale il 6,16%.

Fitch: "All'Italia non servono aiuti dalla Ue"

E' improbabile che l'Italia abbia bisogno di un salvataggio perchè il Paese è in una situazione migliore rispetto alla Spagna. A dirlo il direttore generale di Fitch, Ed Parker, in una intervista a Bloomberg. ''L'Italia - afferma - ha un deficit di bilancio molto basso, come così pure un deficit delle partite correnti e non ha problemi di banche''.

Eurogruppo: "Piena fiducia all'Italia"

Anche l'Eurogruppo conferma ''fiducia e sostegno'' all'Italia e ritiene ''totalmente falsa'' l'ipotesi evocata dal ministro austriaco delle Finanze Maria Fekter sul fatto che il nostro Paese potrebbe avere bisogno di ricorrere ad aiuti europei.