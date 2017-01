foto Ap/Lapresse

- Un'azione per salvare l'euro è necessaria in "meno di tre mesi". Così il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Christine Lagarde, in un'intervista alla Cnn di cui l'emittente televisiva ha diffuso alcuni estratti. Le parole di Lagarde non sono casuali ma forniscono una risposta alle previsioni di George Soros, secondo il quale l'Europa ha tre mesi per salvare l'euro.