foto Ansa

18:51

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, ammette il rischio contagio nella crisi, ma con un distinguo. "Non si può dire che il rischio contagio non c'è, però credo che la situazione italiana sia ben diversa da tutte le altre", risponde il ministro a una domanda sul fatto che il governo possa temere un effetto contagio Grecia-Spagna-Italia.