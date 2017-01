foto LaPresse

15:59

- La Borsa di New York comincia la giornata in positivo, con il Dow Jones a +0,76% a 12.647,46 punti e il Nasdaq a +0,75% a 2.879,88. Sembra dunque che Wall Street accolga con favore il piano di aiuti messo sul piatto da Bruxelles per salvare le banche spagnole, nonostante i mercati finanziari europei siano passati quasi tutti in rosso, dopo un avvio di giornata euforico.