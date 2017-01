Moretti: "Senza fondi via treni locali nel 2013"

foto LaPresse 13:06 - L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, lancia l'allarme sulla mancanza di fondi e minaccia di tagliare i treni locali a partire dal 2013. "Se non ci saranno soldi a bilancio, non faremo il servizio regionale", ha detto. "Non so che cosa farà l'Authority - ha proseguito -, l'unica cosa che potremo fare noi sarà interrompere il servizio. Verremo denunciati, vedremo come andrà a finire". - L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, lancia l'allarme sulla mancanza di fondi e minaccia di tagliare i treni locali a partire dal 2013. "Se non ci saranno soldi a bilancio, non faremo il servizio regionale", ha detto. "Non so che cosa farà l'Authority - ha proseguito -, l'unica cosa che potremo fare noi sarà interrompere il servizio. Verremo denunciati, vedremo come andrà a finire".

Nel convegno sui trasporti all'Università Bocconi di Milano, Moretti ha sottolineato quanto sia sottovalutato il settore del trasporto regionale su rotaia che registra ricavi pari a 10,8 centesimi di euro a passeggero al km rispetto ai 17,2 centesimi di euro per il trasporto su gomma. In sostanza, ha spiegato Moretti, in Italia il trasporto su gomma viene riconosciuto al 70% in più rispetto al treno.



Moretti ha poi citato la Germania, con ricavi per passeggero/chilometro a 20 centesimi e la Francia, i cui ricavi sono di 22 centesimi. Situazione assai diversa è quella inglese, che vede ricavi per passeggero variare da "33 a 42 centesimi chilometro".



Ntv: "Pronti a partecipare a gare eque"

La Ntv di Montezemolo e Della Valle è pronta a partecipare alle gare per i treni regionali "se saranno eque". Lo ha affermato l'amministratore delegato Giuseppe Sciarrone. Escluso però che Ntv possa rimpiazzare Trenitalia laddove si dovesse interrompere il servizio come minacciato da Moretti, "Se le gare non prevedranno fondi - ha commentato Sciarrone - non parteciperemo".