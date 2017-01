foto Afp

11:29

- In Italia, il 12,8% degli over 65 vive in situazione di povertà (reddito inferiore al 50% del reddito medio nazionale), e la percentuale sale al 15,2% tra gli over 75. Questi i dati Ocse, nel suo primo Outlook su terza età e sistemi previdenziali. La situazione è però molto disomogenea, con differenze importanti di genere e tipo di nucleo familiare. Il tasso di povertà per le donne over 65 è infatti quasi doppio degli uomini.