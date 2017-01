foto Ansa

12:50

- In quattro anni il tasso di disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni è aumentato del 7,8%, passando, tra il 2008 e il 2011, dal 21,3% al 29,1%, con un incremento quattro volte superiore rispetto al dato medio. E' quanto emerge nel rapporto 2012 dell'Istat. Nello stesso periodo i Neet, cioè di ragazzi che non studiano e non cercano lavoro, sono arrivati al 22,7%, con un incremento del 3,4% rispetto al 2008.