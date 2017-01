foto Ansa

08:07

- "Un primo passo importante" per l'economia europea e mondiale. Così il ministro delle Finanze giapponese, Jun Azumi, ha commentato il piano approvato dall'Eurogruppo per sostenere il sistema bancario spagnolo. Il prestito fino a 100 miliardi di euro, messo sul tavolo dall'Eurozona, "dovrebbe contribuire - ha spiegato il ministro nipponico - in modo significativo alla stabilizzazione".