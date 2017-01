foto LaPresse

- Per governare, come anche per guidare un'impresa, servono "scelte, a volte dolorose, comunque sempre difficili". Con queste parole il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi sottolinea, in collegamento video con il convegno dei giovani di Confindustria, la necessità per chi regge il Paese del "coraggio di assumersi le proprie responsabilità, anche quando si rischiano scelte impopolari". L'alternativa, avverte, è "non decidere".