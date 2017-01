foto Getty

23:04

- Chiusura in rialzo per Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,74% chiudendo a 12.554,20 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,97% a 2.858,42 punti e l'indice S&P 500 ha registrato un +0,81% a 1.325,66 punti. Il mercato americano ha virato in positivo dopo il discorso del presidente Barack Obama che ha invitato il Congresso Usa ad agire subito per rafforzare l'economia americana.