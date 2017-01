Crisi, Monti chiede misure per la crescita: "Rafforzare zona euro, il rischio contagio è alto"

foto Ap/Lapresse 21:37 - Il premier, Mario Monti, ribadisce la necessità di misure che ridiano fiducia alle persone e tornino a far crescere l'economia. Bisogna lavorare "in fretta", ha spiegato Monti, su un "pacchetto per la crescita" che sia chiuso entro il vertice Ue di fine giugno. "Certamente - ha aggiunto - c'è un rischio di contagio dalla Grecia e da altri Paesi: ecco perché bisogna rafforzare la zona euro, si tratta di un interesse collettivo". - Il premier, Mario Monti, ribadisce la necessità di misure che ridiano fiducia alle persone e tornino a far crescere l'economia. Bisogna lavorare "in fretta", ha spiegato Monti, su un "pacchetto per la crescita" che sia chiuso entro il vertice Ue di fine giugno. "Certamente - ha aggiunto - c'è un rischio di contagio dalla Grecia e da altri Paesi: ecco perché bisogna rafforzare la zona euro, si tratta di un interesse collettivo".

"Non commento la specifica situazione della Spagna che sto seguendo molto da vicino nel contesto dell'Eurogruppo e sono fiducioso nella determinazione delle autorità spagnole", ha detto il premier. "Credo che il firewall messo in atto sia forte da parte della Ue - ha sottolineato sui timori di un contagio - allo stesso tempo sono convinto" che si debba "lavorare velocemente sul pacchetto di crescita per la Ue, non più tardi del 29 giugno, data del vertice Ue". "Gli spagnoli stanno facendo politiche fiscali - ha concluso Monti parlando di Madrid - in cui sono stati molto determinati".