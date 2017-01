foto Ansa

18:50

- "Il pagamento della prima rata dell'Imu è fissato per il 18 giugno". Non ci sarà quindi nessun slittamento. Lo ha assicurato il viceministro per l'Economia, Vittorio Grilli, al convegno dei giovani di Confindustria a Santa Margherita Ligure. Ai cronisti che gli chiedevano se ci fosse spazio per una proroga, Grilli ha ribadito: "Ciò che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Non capisco la domanda, siamo intervenuti".