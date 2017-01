foto Ap/Lapresse

18:25

- "E' possibile. Se non funzionano le cose l'euro verrà disintegrato". Così Sergio Marchionne ha risposto ai giornalisti che chiedevano se c'è il rischio della fine della moneta unica europea. "Poi su come si possa ricostituire è da vedere - ha aggiunto -, possiamo avere 50mila opinioni in merito. Non sono scelte facili, è una situazione orribile".