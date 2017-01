foto Da video Correlati Merkel: Grecia mantenga impegni con Ue

16:37

- Nuovo attacco del presidente Usa, Barack Obama, all’Europa, rea di non fare abbastanza per uscire dalla crisi economica, e che starebbe, quindi, secondo l'inquilino della Casa Bianca, danneggiando anche la crescita americana. La situazione in Europa "continua a porre venti contrari alla ripresa dell'economia statunitense", dice il presidente Obama nel discorso sullo stato dell'economia nazionale.