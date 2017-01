foto LaPresse

- Sui mercati Usa prevale la prudenza e Wall Street apre in calo. Il Dow Jones scende dello 0,19% a 12.437,72 punti, lo S&P cede lo 0,16% a 1.312,85 punti e il Nasdaq perde lo 0,24% a 2.824,13 punti. A frenare gli investitori la delusione seguita alle parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha annunciato come non ci siano piani di emissione di nuova carta moneta in vista.