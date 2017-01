foto Ap/Lapresse

- "La Spagna non ha ancora chiesto nessun aiuto e la Germania non farà alcuna pressione sugli stati affinché accettino un sostegno". Lo ha detto la Cancelliera Angela Merkel a Berlino. Per quanto riguarda la spinosa situazione di Atene, la leader tedesca ha poi ribadito: "Vogliamo che la Grecia resti nell'euro".